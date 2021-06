Krumbacher Tauschbaum: So kann jeder anonym Sachen tauschen

Mit seinen überflüssigen Dingen kann man noch gutes Tun und wer Hilfe sucht, freut sich auch. Wie der Tauschbaum in Krumbach ab Juli funktioniert.

Einen Tauschbaum wird es ab 1. Juli mitten in Krumbach geben: So einige werden sich nun fragen, was denn ein „Tauschbaum“ sein soll. Zurecht, denn das gab es in Krumbach noch nie! Da der „Wunschbaum“ zur Weihnachtszeit so gut ankam, haben sich Quartiersmanagement und Jugendpflege Krumbach etwas Neues einfallen lassen.

Ähnlich wie zur Weihnachtszeit geht es darum, Menschen, die sich etwas wünschen, mit Menschen, die etwas abzugeben haben, zusammenzubringen. Dabei ist allerdings der Unterschied zum „Wunschbaum“, dass sich am „Tauschbaum“ nicht nur Wünsche befinden, sondern auch Angebote. Gerade durch das Fehlen von Flohmärkten, haben sich bei vielen Menschen ungebrauchte Dinge angesammelt.

Tauschbaum in Krumbach soll Menschen zusammenbringen

Gerne würden sie die Dinge umsonst hergeben, aber an wen und wo? Genau hierfür soll der Tauschbaum da sein. So kann man entweder auf dem Blatt „Ich suche …“ das notieren, was man gerade dringend benötigt oder gerne haben möchte, oder aber auf dem Blatt „Ich habe abzugeben …“ die Sachen anbieten, welche man verschenken möchte. Dabei geht es aber weniger wie beim Wunschbaum zur Weihnachtszeit um besondere Kindergeschenke, sondern eher um wirklich benötigte Gegenstände, wie beispielsweise ein Kinderbett oder Klamotten.

Ähnlich wie bei einem Flohmarkt versuchen Quartiersmanagement und Jugendpflege, Menschen in Kontakt zu bringen, um sich gegenseitig zu bereichern. „Nur, dass es bei uns ganz kostenlos ist“, so Quartiersmanagerin Aischa Yurt. „Viele Menschen würden anderen Menschen gerne mit ihren ungebrauchten Dingen Freude schenken und wissen nur nicht auf welche Art und Weise sie das machen können.“

Der Krumbacher Tauschbaum soll die Hemmschwelle verringern

Dafür möchten die Kooperationspartner aus dem Bürgerhaus eine Plattform in Form eines Tauschbaums anbieten. Die Vorlagen für den Tauschbaum lassen sich ganz einfach auf der Homepage des Bürgerhauses oder der Stadt Krumbach herunterladen und ausdrucken oder aber direkt im Bürgerhaus abholen. Ist auf dem Blatt dann das Gesuchte oder Angebotene notiert sowie Name und Kontaktdaten, kann das Blatt im Bürgerhaus abgegeben werden. Quartiersmanagement und Jugendpflege bringen es dann wetterfest an den Tauschbaum an. Zu finden wird er am Krumbacher Marktplatz sein. Der Baum vor dem Café Kaiser wird dann als Tauschbaum genutzt und für die Aktion passend ausgestattet.

Lesen Sie dazu auch

Hängt das Angebotene oder das Gesuchte dann am Baum, können Passanten sich die Blätter – welche passend zum Baum auch wirklich als Blätter gestaltet sind – anschauen und nach Bedarf mitnehmen und sich beim Quartiersmanagement oder der Jugendpflege Krumbach melden. „So ist es möglich, ganz anonym Dinge zu suchen oder anzubieten. Wir vermitteln dann die Gegenstände weiter. Sollte natürlich persönlicher Kontakt erwünscht sein, steht diesem auch nichts im Wege“, so Jugendpflegerin Melissa Niedermair. Durch den Tauschbaum soll die Hemmschwelle niedriger werden, gezielt nach den Dingen zu fragen, welche man benötigt. Eine andere Person hat vielleicht genau das anzubieten. Zufällig steht ein gebrauchtes Kinderfahrrad in der Garage und nimmt Platz weg oder der Keller wird von Kartons voller alter Babyklamotten belagert. Schenken wird somit ganz einfach! Und ist es nicht manchmal das Schenken, das einem sogar mehr Freude bereitet als das Beschenkt-werden?

Solche Blätter sollen denmächst den Tauschbaum vor dem Café Kaiser in Krumbach schmücken. Foto: Sammlung Niedermair

Bei Fragen kann man sich gerne an die Veranstalter wenden. Jugendpflege unter der Telefonnummer 0157/58077139, Quartiersmanagement unter der Telefonnummer 0179/4196134. (AZ)