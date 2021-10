Krumbachs JU wünscht sich eine "Frischzellenkur" für die CSU

Bei der Jahreshauptversammlung der Jungen Union Krumbach wurde der Vorstand neu gewählt. Es gibt eine klare Ansage und klare Unterschiede zur Krumbacher CSU.

Die Junge Union (JU) könne auf das zurückliegende Jahr mit Stolz zurückblicken, heißt es in einer Pressemeldung der politischen Gruppierung. Im Gegensatz zur CSU sei der Kurs der Jungen Union bei den Kommunalwahlen klar gestärkt worden. Aus der Krumbacher JU wurden bekanntlich Sebastian Kaida als Stadtrat und Christoph Bader als Kreisrat gewählt.

Die neuen Gestaltungsmöglichkeiten werden indes tatkräftig genutzt. „Die Junge Union hat es geschafft, dass das wichtige Thema Verkehr nicht wieder unter den Teppich gekehrt wird und auch die Bürger aktiv in den Erarbeitungsprozess für das Verkehrskonzept eingebunden werden sollen“, erläutert der JU-Vorsitzende Sebastian Kaida in seinem Bericht.

Krumbacher CSU-Fraktion "sitzt im Bremserhäuschen"

Doch leider sitze die CSU-Fraktion bei einigen Initiativen der Jungen Union wie beispielsweise zur Öffnung des Marktplatzes für den Verkehr in den Sommermonaten im „Bremserhäuschen“. Bei anderen „Testprojekten“ wie bei der vor kurzem eingerichteten Einbahnstraßenregelung im Bereich von Hohlstraße, Heinrich-Sinz-Straße und Synagogengasse, die eher einem Schildbürgerstreich als einem durchdachten Konzeptansatz gleichen würden, sei die CSU hingegen sehr leicht vonseiten der Stadtführung zu überzeugen gewesen.

Daher setze er große Hoffnung in den neugewählten CSU-Vorsitzenden Florian Kaida, sodass über die neuen Impulse im CSU-Ortsvorstand auch eine inhaltliche Erneuerung der Stadtratsfraktion nach der verlorenen Bürgermeisterwahl erleichtert werde.

Diesen Erneuerungsprozess wolle die Junge Union - wie auch bereits in den vergangenen Jahren - mit eigenen Ideen konstruktiv mitgestalten. Der knapp 50 Mitglieder zählende Krumbacher JU-Verband sei, so die Pressemitteilung, personell und thematisch breit aufgestellt. Das unterstreiche auch das Ergebnis bei der zurückliegenden U18-Wahl im Vorfeld der Bundestagswahl. Mit 33,92 Prozent habe die CSU anders als im bayern- und deutschlandweiten Vergleich in Krumbach eine deutlich höhere Unterstützung erreichen können. Dort wo JU und CSU keine „Ein-Mann-Show“ seien und auch klare christlich-soziale und wertkonservative Positionen kommunizieren, könne eine deutlich höhere Unterstützung der Jugendlichen gewonnen werden.

Die personelle Breite der Jungen Union zeige sich auch bei der Wahl des Vorstandes. So gab es unter anderem für das Amt des JU-Vorsitzenden zwei Bewerber. Es kandidierten Sebastian Kaida (seit 2015 im Amt) und Kornelius Launhardt. Kaida zeigte sich erfreut darüber, dass die JU-Mitglieder mit den verschiedenen Ideen für die Zukunft eine „echte Wahl“ hätten und ihr neues Vorstandsteam ohne „Hinterzimmerabsprachen“ frei wählen könnten.

Junge Union Krumbach: Sebastian Kaida wurde als Vorsitzender bestätigt

Die Wahl selbst war jedoch eine klare Angelegenheit. Mit 63,64 Prozent der Stimmen wurde Sebastian Kaida von einer breiten Mehrheit der Mitglieder bereits zum vierten Mal wiedergewählt. Ihn unterstützen zukünftig seine Stellvertreter Susanne Wohlhöfler und Elias Nzirorera, Florian Kaida als Schatzmeister sowie Stefanie Birle als Schriftführerin. Als Beisitzer wurden Christian Bästlein, Anna Huber, Lukas Mayer, Laura Schwarz, Martin Wohlhöfler, Raphael Sallinger und Julia Seitz bestimmt. Kassenprüfer wurden Markus Link und Christoph Rudolph.

Der wiedergewählte JU-Vorsitzende und Stadtrat Sebastian Kaida dankte für die klare Unterstützung und dass Vertrauen, die Zukunft in Krumbach mit einem starken Team weiter aktiv gestalten zu können. Das desaströse Ergebnis der Union bei der zurückliegenden Bundestagswahl müsse Ansporn für die Junge Union sein, um eine inhaltliche und personelle Erneuerung auf allen Ebenen anzustoßen.

Es gelte eben nicht nur den "realitätsfremden Ideen" einer grün-rot geprägten „großstädtischen Elite“ hinterherzulaufen und Bäume zu umarmen. Die Menschen wollen sehen, dass ihre Sorgen und Nöte ernstgenommen werden. Im ländlichen Raum sei das Lastenfahrrad in vielen Fällen eben keine passende Antwort auf die Frage wie man zum Ausbildungs- oder Arbeitsplatz und zum Einkaufen komme.

Wer den Menschen bei der Bundestagswahl 2017 versprochen habe, keine Steuern zu erhöhen, dann aber eine jährlich ansteigende CO2-Steuer einführe, die den täglichen Weg zur Arbeit, das Heizen im Winter oder auch die Versorgung mit einfachen Dingen des täglichen Bedarfs deutlich verteuere - während sich einzelne Mandatsträger persönlich bereichern - brauche sich nicht zu wundern, dass die Unterstützung bei der Bundestagswahl gesunken sei.

Der neue Vorstand der JU Krumbach: Vorsitzender: Sebastian Kaida, Stellvertretende Vorsitzende: Susanne Wohlhöfler, Elias Nzirorera, Schatzmeister: Florian Kaida, Schriftführerin: Stefanie Birle, Beisitzer: Christian Bästlein, Anna Huber, Lukas Mayer, Laura Schwarz, Martin Wohlhöfler, Raphael Sallinger und Julia Seitz, Kassenprüfer: Markus Link und Christoph Rudolph. (AZ)