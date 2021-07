"Kult Kunst" im Heimatmuseum Krumbach: Das sind die Preisträger

Plus Die diesjährigen Preisträger von Kult Kunst 2021 stehen fest. Ihre Werke sind im Heimatmuseum Krumbach zu sehen. Wie sie die Jury überzeugen konnten.

"Kult Kunst" und das Mittelschwäbische Heimatmuseum - das ist eine durch die Jahre gewachsene Verbindung, die reiche Früchte trägt. Die diesjährige Ernte aus dem Feld künstlerischen Wirkens ist in der Jahresausstellung Kult Kunst sortiert und gebündelt und gibt Einblick ins reiche Kunstschaffen der heimischen Region und darüber hinaus.