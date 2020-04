16:00 Uhr

Krumbach: Kunden lassen es nach ersten Öffnungen erstmal ruhig angehen

Freut sich, wenn die Arbeit wieder losgeht: Melanie Wieland, Inhaberin von Farben Wieland in Krumbach.

Seit Montag kann in Bau- und Gartenmärkten sowie in Gärtnereien wieder eingekauft werden. Wie die ersten Reaktionen in Krumbach ausfallen.

Von Elisabeth Schmid

Das geradezu eiserne Konzept in Sachen Ladenöffnung wurde jetzt etwas gelockert, Bau- und Gartenmärkte sowie Gärtnereien dürfen seit Montag wieder öffnen. In Krumbach blieb der „große Ansturm“ aber offensichtlich zunächst aus. Geöffnet werden darf nur mit auf die Einhaltung strenger Hygieneregeln. Wie geöffnet hat beispielsweise Farben Wieland in Krumbach. Melanie Wieland, die Inhaberin des Geschäftes, freut sich, dass die Arbeit wieder losgeht. Auch ihre Kunden sind froh, wieder einkaufen zu können. „Am ersten Tag war schon einiges los, aber im Gunde geht es ruhig zu“, meinte Melanie Wieland. Sie trägt eine Mundschutz- und Nasenmaske. Auf Abstand achtet sie sehr.

Eine Folie vor dem Kassenbereich

Heike Liebl, Inhaberin vom Blumenhaus Liebl in Krumbach, hat vorübergehend eine Folie vor dem Kassenbereich. „Es kommt noch eine Plexiglaswand vor die Kasse.“ Auch sie achtet auf Abstand. „Aber bis jetzt waren nicht viele Kunden da“, meinte sie. Es seien einfach nicht viele Menschen unterwegs. Die Gärtnerei Liebl hat noch nicht für die privaten Kunden geöffnet. Bernd Liebl meinte, „Die verordneten Sicherheitsmaßnahmen sind für uns schwer einzuhalten. Darum bleibt unsere Gärtnerei auf unbestimmte Zeit geschlossen. Wir liefern aber in die umliegenden Supermärkte unsere Blumen. Wir haben circa 200 Läden, die wir beliefern können.“ Liebl weiter: „Diesen Service bieten wir schon während der ganzen Corona-Zeit an. Zu unserer eigenen Ware bieten wir auch Ware aus dem schwäbischen, südbayerischen Raum an.“

Per Fax oder telefonisch

Die Geschäfte bestellen per Fax oder telefonisch. Liebl: „Wir fahren die Ware aus und so gibt es keine Berührungsprobleme. So werden wir es auch in nächste Zukunft halten“. Die Krumbacher Gärtnerei Kleber hat auch Geschäft und Gärtnerei geöffnet. „Bei uns geht es eher ruhig zu, die Kunden lassen es langsam angehen“, meinte sie.

Sabine Kleber achtet auf alle vorgeschriebenen Sicherheitsauflagen. So können sich die Kunden nach Bedarf die Hände desinfizieren. Das Personal wie auch sie selber tragen zum Schutz der Kunden Gesichtsmasken.

Themen folgen