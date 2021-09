Krumbach

12:30 Uhr

Kunst setzt auf Gemeinsamkeit in Krumbach in der Galerie am Wasserschloss

Auf die erste Vernissage in der Galerie am Wasserschloss nach über einem Jahr Zwangspause freuen sich die Akteure: (von links) Brigitte Schuster, Astrid Thum, Karlheinz Schoblocher, Aylin Polat und Jerome Rodney.

Plus Warum die erste Ausstellung der Galerie am Wasserschloss nach dem Lockdown das Miteinander betont. Die Vernissage in Krumbach findet am 26. September statt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Die durch den Corona-Lockdown verursachte Isolation traf Künstler besonders hart. Konzerten, Lesungen und Kunstausstellungen war auf unbestimmte Zeit eine Nulldiät verordnet worden. Die letzte Vernissage in seiner Galerie am Wasserschloss habe am 20. September 2020 stattgefunden, erklärt Karlheinz Schoblocher. Die lange Zeit des Stillstands und des Wartens habe ihn als Künstler und Galeristen auf eine harte Probe gestellt. Den erzwungen Rückzug ins Private nutzten viele Künstler, um sich mit gesteigerter Konzentration ihrem Werk zu widmen. "... gearbeitet und nicht verzweifelt!", der eigenwillige Titel der Ausstellung, die am 26. September um 11.30 Uhr eröffnet wird, bezieht sich auf die Erfahrungen von Künstlern während des Lockdowns.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen