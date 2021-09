Krumbach/Landkreis Günzburg

Kreis Günzburg: So läuft der Start mit dem neuen Corona-Test in den Schulen

PCR-Pooltest in einer zweiten Klasse der Grundschule Deisenhausen.

Plus In den Grundschulen werden die Kinder jetzt mit einem neuen Verfahren getestet. Vor dem Schulamt demonstrieren Eltern gegen die Maskenpflicht.

Von Sandra Haupt

In Bayern werden nun PCR-Pooltests für Grundschulklassen durchgeführt. Zwar müssen die Kinder nun keinen nasalen Selbsttest mehr machen, doch die Organisation dahinter war kein Kinderspiel für die Lehrkräfte. Wir waren bei dem Test einer 2. Klasse mit dabei. So erging es den Lehrkräften in Krumbach und Umgebung. Vor dem Krumbacher Schulamt fand eine Eltern-Demo statt, die sich unter anderem gegen die Maskenpflicht im Unterricht richtete.

