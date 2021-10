Krumbach

vor 19 Min.

Lesung: Schreibender Mediziner kehrt zurück nach Krumbach

Plus In Krumbach verbrachte Rolf Kamradek seine wilde Jugend. Jetzt kehrt er als Autor zum Literaturherbst zurück - und erzählt über seine Reiseabenteuer.

Von Gertrud Adlassnig

Mit dem schreibenden Mediziner Rolf Kamradek brachte der Literaturherbst einen Autor nach Krumbach, der seine dort verbrachten wilden Jugendjahre in einer Fülle von heiteren und nachdenklichen Geschichten niedergeschrieben hat. Lediglich fünf Jahre war der als Flüchtling nach Schwaben gekommene Jugendliche in Krumbach, doch muss ihn die Zeit wohl nachhaltig geprägt haben, denn auch heute noch, nach einem Leben mit vielen Stationen in ganz Deutschland, kommt der inzwischen in Schwesig ansässige Arzt gern an die Kammel, trifft alte Schulfreunde und neuere Bekannte, und liest aus seinen Büchern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen