Krumbach: Letzte Handgriffe für die KRU

Plus 140 Aussteller möchten sich bei der großen Mittelschwabenschau präsentieren. Wie viele Besucher die Organisatoren erwarten und wie der Ablauf aussieht.

Die vierte oder gar schon die fünfte KRU? „Ich bin mir da nicht ganz sicher“, sagt Josef Fäustle. Doch egal, ob das vierte oder gar schon das fünfte Mal – Fäustle ist in Sachen KRU gewissermaßen ein alter Hase. Auch in diesem Jahr kümmert sich der Zeltvermieter aus Kirchhaslach maßgeblich um die Infrastruktur der großen Mittelschwabenschau. Der Aufbau ist in vollem Gange, die letzten Vorbereiten laufen. Am Freitag, 11. Oktober wird die KRU um 10 Uhr offiziell eröffnet. Bis Montag, 14. Oktober wird die KRU dann wieder zum Anziehungspunkt für Tausende von Besuchern.

Die KRU hat in Krumbach eine lange Tradition. Mehr dazu finden Sie in folgenden Geschichten:

Ein Schaufenster für Krumbachs Wirtschaft

Gütesiegel KRU

Krumbach und seine Gewerbeschauen





KRU: Die drei Buchstaben sind seit Langem das Markenzeichen für eine Gewerbe- und Leistungsschau, die in der Region über viele Jahrzehnte hinweg Maßstäbe gesetzt hat. Bunt ist auch diesmal wieder die Palette der Aussteller, die sich bei der KRU präsentieren. Es sind Aussteller rund um den Bau, aus den Bereichen Fenster, Türen, Heiztechnik, Malen, Sanieren, Energiesparen, Handel mit Sport und Freizeit, Mode, Gartengestaltung, Haushalt, Gesundheit mit Kreisklinik und Krankenkassen, Altenpflege, Beratung, Automobil, Autoaufbereitung, Dienstleistungen mit Banken, Versicherungen, Rechtsanwälte, Vermögensberatung und natürlich Gastronomie.

Rund 15000 Quadratmeter Ausstellungsgelände und fünf Hallen – das ist die KRU 2019, die vom 11. bis 14. Oktober stattfindet.

„Die Mittelschwabenschau KRU 2019 ist Schaufenster und Marktplatz für das Können und die Betriebsamkeit unserer heimischen Wirtschaft“, betont Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer. Federführend bei der Organisation der KRU ist traditionell der Krumbacher Gewerbe- und Handelsverein mit seinem Vorsitzenden Hans-Peter Ziegler an der Spitze. Fischer würdigt mit Nachdruck diesen vielfältigen Einsatz. Es verdiene „höchste Anerkennung“, was dort geleistet werde.

Die KRU findet bekanntlich alle vier Jahre statt. Eine Besonderheit der Schau ist der freie Eintritt für die Besucher. Für Hans-Peter Ziegler ist es bereits die vierte KRU, die er maßgeblich organisiert. Unterstützt wird er dabei von Fridolin Scheppach und Peter Henzler. Die Vorbereitungen für die Schau haben bereits vor rund einem Jahr begonnen und stehen nun vor dem Abschluss. Mittlerweile haben sich rund 140 Aussteller gemeldet, die aus dem gesamten Landkreis Günzburg und benachbarten Regionen wie dem Unterallgäu kommen. Es sind etwas weniger Aussteller als vor vier Jahren (160 Aussteller). Hier macht sich offensichtlich bemerkbar, dass die Betriebe volle Auftragsbücher haben und sehr stark ausgelastet sind. Aber – das ist ja auch ein Zeichen für die anhaltende Stärke der heimischen Wirtschaft und insbesondere des Mittelstandes.

Unter den Ausstellern sind neben den zahlreichen Betrieben auch Vereine und andere Organisationen. Zur Verfügung stehen rund 15000 Meter Ausstellungsfläche, es gibt fünf Hallen mit 4500 Quadratmetern. Geöffnet ist die KRU an allen vier Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Die MN mit einem eigenen Stand

Die Mittelschwäbischen Nachrichten mit den Heimatverlegern Hans-Peter und Annemarie Ziegler an der Spitze sind wie immer bei der KRU mit einem eigenen Stand (403 in der Turnhalle) vertreten. Vorgesehen ist bei der Neuauflage der KRU wieder ein Gewinnspiel. Auch Vertreter der MN-Redaktion werden während der KRU am Stand sein: Angelika Stalla am Freitag, 11. Oktober, von 14 bis 16 Uhr, Stefan Reinbold am Samstag, 12. Oktober, von 14 bis 16 Uhr und Peter Bauer am Sonntag, 13. Oktober, von 14 bis 16 Uhr. Sie freuen sich auf interessante Gespräche und viele Anregungen.

Ziegler rechnet mit insgesamt rund 35000 Besuchern. Der in Sachen Besuch traditionell stärkste Tag sei der Sonntag, an dem bis zu rund 18000 Besucher zu erwarten seien. Für den Samstag geht Ziegler von einer Zahl von etwa 12000 Besuchern aus.

Mit Blick auf die laufenden Vorbereitungen steht der Platz an der Stadtsaalwiese bereits jetzt nicht mehr für die Öffentlichkeit als Parkplatz zur Verfügung, ab Montag sei, so Ziegler, auch die Dr.-Schlögl-Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Festansprache zur Eröffnung am Freitag, 11. Oktober ab 10 Uhr wird der heimische CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Georg Nüßlein halten. Im Gastronomiezelt (federführend sind hier die Metzgereien Falk und Bader) findet während der KRU wieder ein vielfältiges Programm statt. Und noch einmal das Stichwort „alter Hase“ bei der KRU: Im Ausstellungsbüro hält wieder wie schon in der Vergangenheit Walter Gleich in bewährter Weise die Stellung und ist Ansprechpartner für die Besucher.