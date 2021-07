Krumbach

18:00 Uhr

Lichternacht und Märkte: Das plant die Werbegemeinschaft in Krumbach

Sie blicken zuversichtlich in die Zukunft: Die Vorstandsmitglieder der Werbegemeinschaft Krumbach planen wieder neue Aktionen.

Plus Das Jubiläumsjahr der Werbegemeinschaft in Krumbach fiel wegen Corona ins Wasser. Jetzt packt das Team wieder Aktionen an. Es ist schon einiges geplant.

Von Julia Plail

2020 – das sollte das große Jahr der Krumbacher Werbegemeinschaft werden. Ein Jubiläum stand ins Haus. Doch wie so vieles fiel auch das Feiern bei den Krumbacher Händlern aufgrund der Corona Krise aus. Auch auf viele weitere Aktionen mussten Gewerbetreibende und Kunden verzichten. Inzwischen blicken die Verantwortlichen allerdings wieder positiv in die Zukunft - denn sie haben viel vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen