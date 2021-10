Literaturherbst: Die Schwestern Lachmann haben ein Großprojekt inspiriert

Plus Die Lebenswege und die Lebenslyrik der beiden Krumbacherinnen stehen im Mittelpunkt eines außergewöhnlichen Abends beim Literaturherbst Krumbach.

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland ist auch für Krumbach ein Anlass, sich mit den kulturellen Leistungen von jüdischen Krumbachern auseinanderzusetzen und an diese Mitmenschen zu erinnern. Krumbach mit seinem Ortsteil Hürben verfügt über eine dichte jüdische Geschichte, die nicht zuletzt durch das unermüdliche Engagement von Herbert Auer wiederbelebt und lebendig gehalten wird. Doch dass sich nun, anlässlich des Jubiläumsjahres, eine regelrechte konzertierte Aktion entwickelt hat, ist wahrlich außergewöhnlich.