Lkw übersehen: Zusammenstoß in der Luitpoldstraße in Krumbach

Weil ein 46-Jähriger einen Sattelzug übersehen hat, kam es zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen und rund 10.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde aber niemand.

Am Montag gegen 11.40 Uhr wollte ein 46-jähriger Autofahrer in der Krumbacher Luitpoldstraße vom Parkstreifen in den Verkehr einfahren. Dabei übersah er einen Sattelzug, der gegen den einfahrenden Pkw prallte. Der Pkw wurde dabei auf ein davor geparktes Fahrzeug geschoben. Der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 Euro. (AZ)