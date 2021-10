Krumbach

Lkw und Omnibus streifen sich in Krumbach

Heftig gekracht hat es am Dienstag auf der Bahnhofstraße in Krumbach. (Symbolbild)

Heftig gekracht hat es am Dienstagnachmittag an der Bahnhofskreuzung in Krumbach. Was dort zu einem Verkehrsunfall führte.

Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist entstanden bei einem Unfall in Krumbach am Dienstag gegen 14.15 Uhr. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein ortsunkundiger Lkw-Fahrer auf der Bahnhofstraße in Richtung Norden. An der Kreuzung beim Bahnhof erkannte er laut Polizei die markierte Rechtsabbiegespur nicht. Der 57-jährige Fahrer ordnete sich versehentlich auf dieser ein und fuhr aber anschließend geradeaus weiter. Aufgrund der Fahrbahnverengung kam es zu einem Streifzusammenstoß mit einem Omnibus, der in der gleichen Richtung auf der richtigen Spur unterwegs war. (AZ)

