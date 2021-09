Lokal-Forum Krumbach: Bezahlbarer Wohnraum ist auch im Landkreis knapp

Plus Wohnraum ist teuer und knapp. Im Kreis Günzburg ist die Lage besser als in den Ballungsgebieten, aber nicht gut. Ein Gespräch mit Marc Hettich vom Krumbacher Lokal-Forum.

Wohnungen sind knapp und teuer. Vor allem in den Städten ist es nicht leicht, ein neues Zuhause zu finden, besonders, wenn man ein geringeres Einkommen hat, Kinder oder Haustiere. Aber auch in ländlich geprägten Gegenden ist die Wohnungssuche nicht einfach. Marc Hettich, Vorsitzender des Vereins Lokal-Forum, hat sich das Thema Wohnen und Mieten im Landkreis Günzburg vorgenommen. Herausgekommen ist ein neues Mitstreiter-Magazin mit Beiträgen rund ums Thema. Wir sprachen mit Marc Hettich.