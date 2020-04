vor 57 Min.

Krumbach: Loser Spanngurt kracht in Windschutzscheibe

Der Verursacher konnte gestellt werden. Zu einem weiteren Unfall kam es beim Rückwärtsfahren.

Ein loser Spanngurt verursachte auf der B 300 in Richtung Ebershausen Kratzer auf einer Windschutzscheibe. In der Krumbacher Bahnhofstraße kam es beim Rückwärtsfahren zu einen Zusammenstoß.

Loser Spanngurt:

Am Montag, gegen 15 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Sattelzug die B 300 zwischen Krumbach und Ebershausen in Fahrtrichtung Babenhausen. Als ein entgegenkommender Pkw einer 44-Jährigen auf Höhe des Sattelaufliegers war, rutschte von dessen Ladefläche ein loser Spanngurt, wie die Polizei mitteilt. Dieser flog gegen die Windschutzscheibe des Pkw und verursachte dabei Kratzer. Die Schadenshöhe beträgt circa 100 Euro. Der Verursacher konnte festgestellt werden.

1500 Euro Schaden:

Ebenfalls am Montag, wollte um 17.10 Uhr ein 53-jähriger Sattelzugfahrer mit seinem Gespann rückwärts in ein Grundstück in der Bahnhofstraße in Krumbach einfahren. Dabei übersah er laut Bericht der Krumbacher Polizeiinspektion den hinter ihm haltenden Pkw eines 47-Jährigen und stößt leicht gegen dessen Motorhaube. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 1500 Euro, der Sattelanhänger bleibt unbeschädigt. Dies teilt die Polizei mit. (zg)

