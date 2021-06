Mädchen radelt in Krumbach an Stopp-Stelle in Auto und wird schwer verletzt

Mit einem Hubschrauber musste eine junge Radfahrerin ins Krankenhaus geflogen werden, die bei einem Unfall in Krumbach schwer verletzt worden war.

Schwer verletzt worden ist am Montagnachmittag ein 13-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Krumbach. Wie unsere Redaktion in Erfahrung brachte, war das Mädchen mit seinem Fahrrad auf der Nordstraße in Richtung Norden unterwegs. Es wollte an der Kreuzung mit der Hans-Lingl-Straße die Kreuzung überqueren und fuhr trotz Stopp-Schild ungebremst durch.

Die junge Radlerin hatte laut Polizei offenbar den von rechts in Richtung Kreisverkehr fahrenden Wagen eines 81-Jährigen übersehen und fuhr diesem in die vordere linke Seite. Dabei stürzte sie und wurde schwer verletzt. Laut Polizei konnte der 81-jährige Autofahrer nichts mehr tun, um den Unfall zu vermeiden. Das Mädchen wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik transportiert. Am Fahrrad entstand laut Polizei ein Schaden von 100 Euro und am Auto rund 2500 Euro.