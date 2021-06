Krumbach

Maibaum-Wünsche von Senioren in Krumbach abgeerntet

Senioren-Anregungen konnten an den Mai-Wunsch-Baum angebracht werden. Mit Abschluss der Aktion wurden die gesammelten Wünsche an die Stadt weitergeleitet.

Plus Hausaufgaben für Bürgermeister Fischer sind verschiedene Wünsche von Senioren in Krumbach. Diese hatten sie an einen Wunsch-Maibaum vor dem Bürgerhaus gehängt.

Von Manfred Keller

Können von einem Maibaum „Früchte“ geerntet werden? Ja, aber nur wenn es sich um einen „Mai-Wunsch-Baum“ handelt. Eben so ein besonders rares Exemplar wurde vergangenen Monat direkt vor dem Krumbacher Bürgerhaus in der Heinrich-Sinz-Straße „gepflanzt“.

