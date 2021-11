Krumbach

10:49 Uhr

Mann fährt in Krumbach Auto an und haut ab

Nach einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz fuhr ein Autofahrer in Krumbach einfach davon. (Symbolfoto)

Eine Zeugin beobachtet in Krumbach den Unfall auf einem Supermarktparkplatz. So kann die Polizei den Verursacher ermitteln. Was der Mann dazu sagt.

Eine 62-Jährige konnte am Freitag, gegen 13.10 Uhr, auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Brühlstraße beobachten, wie ein 49-jähriger Pkw-Fahrer beim Einparken den daneben stehenden Pkw eines 43-Jährigen streifte. Da sich der 49-Jährige augenscheinlich nicht um den Schaden kümmerte, ließ die 62-Jährige den 43-Jährigen im Supermarkt ausrufen. Jedoch war der 49-Jährige anschließend nicht mehr vor Ort. Aufgrund des notierten Kennzeichens konnte dieser jedoch ausfindig gemacht werden. Der 49-Jährige gab an, nichts bemerkt zu haben. Nichtsdestotrotz erwartet ihn nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. (AZ)

