Mann ist ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Krumbach unterwegs

Einen Autofahrer, der ohne Führerschein und unter Einfluss von Alkohol und Drogen unterwegs war, hat die Polizei in Krumbach erwischt.

Die Polizei hat am Dienstag in Krumbach einen Autofahrer ohne Führerschein und unter Alkohol- und Drogeneinfluss erwischt. Nach Angaben der Beamten sei der Mann gegen 18.15 Uhr einer Streife in der Raunauer Straße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle aufgefallen.

Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Autofahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem stand er unter Alkohol-und Drogeneinfluss, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten. (AZ)

