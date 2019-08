vor 31 Min.

Krumbach: Mann wird unter Bagger eingeklemmt

Im Hochfeld in Krumbach wurde ein Baggerfahrer verletzt, als sein Gefährt umstürzte.

Im Krumbacher Hochfeld stürzte ein Bagger auf dessen Fahrer. Der Mann wurde dabei am Bein verletzt.

Von Christian Gall

Am Mittwoch ereignete sich im Krumbacher Hochfeld ein Unfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Nach Informationen der Polizeiinspektion Krumbach brachte ein Baggerfahrer sein Gefährt ohne Fremdeinwirkung aus dem Gleichgewicht, worauf es umstürzte. Der Baggerfahrer wurde dabei eingeklemmt – das Baustellenfahrzeug landete auf seinem Oberschenkel.

Unfall in Krumbach: Bagger kippt auf Bein des Fahrers

Nach Auskunft der Polizei war zum Unfallzeitpunkt niemand in der Nähe des Fahrers, daher rief dieser um Hilfe. Ein Anwohner hörte die Schreie und setzte daraufhin einen Notruf ab. Wie der stellvertretende Kommandant der Krumbacher Feuerwehr, Christian Seitz, sagt, waren Sanitäter als erstes am Unfallort. „Die Feuerwehr wurde alarmiert, da der Mann unter dem Bagger eingeklemmt wurde. Als wir eintrafen, konnte der Fahrer aber schon befreit werden. Daher sind wir wieder abgerückt“, schildert Seitz die Situation. Anschließend seinen Polizeibeamte angerückt, um den Unfall aufzunehmen und den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Nach Auskunft der Polizei erlitt der Baggerfahrer eine Verletzung am Bein. Mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur kam er in die nahe gelegene Kreisklinik Krumbach. Ein Sachschaden am Bagger entstand laut den Beamten nicht.

