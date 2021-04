Krumbach: Mehrere Unfälle mit hohem Schaden

Omnibus streift Pkw, Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren, eine stürzende Radfahrerin: Drei Unfälle meldet die Krumbacher Polizeiinspektion in ihrem jüngsten Bericht.

Omnibus streift Pkw: Am Mittwoch, gegen 8.20 Uhr wollte eine 52-jährige Busfahrerin von der Krumbacher Lichtensteinstraße kommend die Kreuzung zum Bahnhof überqueren. Aufgrund von Wartungsarbeiten war die Ampelanlage an der Kreuzung außer Betrieb, weshalb für die Verkehrsregelung die Beschilderung galt. Die Busfahrerin fuhr laut Polizei in die Kreuzung ein und touchierte hierbei einen vorfahrtsberechtigten Pkw am Heck. Der Sachschaden beträgt rund 7.000 Euro.



Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren: Ein 52-jähriger Fahrer eines Sprinters wollte am Mittwoch gegen 15.10 Uhr in Krumbach von einem Parkplatz rückwärts in die Babenhauser Straße einfahren. Hierbei übersah er, so die Polizei, einen stehenden Pkw, der an der roten Ampel der Reischkreuzung halten musste. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.



Radfahrerin streift Pkw und stürzt: Eine Radfahrerin fuhr am Mittwoch, gegen 17.35 Uhr in der Joseph-Haas-Straße zu nah an einem stehenden Pkw vorbei, streifte diesen und stürzte zu Boden. Nach einem kurzen Gespräch fuhr die Radfahrerin, eine schlanke Frau im Alter von ca. 65 Jahren, offensichtlich unverletzt weiter. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizeiinspektion Krumbach die Frau, sich unter Tel. 08282/905-0 zu melden.