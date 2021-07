Krumbach

Mexikanerin gibt von der Heimat aus Krumbachern Sprachunterricht

Plus Die Mexikanerin Susana Gabriel wohnte in Unterwiesenbach und leitete Vhs-Kurse. Inzwischen lebt sie wieder in Mexiko - und unterrichtet von dort aus.

Von Sandra Haupt

Es war 1983: Damals verließ die inzwischen 63-jährige Dolmetscherin Susana Gabriel ihre Heimatstadt Mexiko City, um nach Deutschland zu ziehen. Genauer gesagt: nach Unterwiesenbach. Dort heiratete sie, bekam eine Tochter und fing an, bei der Volkshochschule Krumbach Englisch- und später auch Spanisch-Kurse zu geben. Aus gesundheitlichen Gründen ist sie Anfang dieses Jahres wieder nach Mexiko zurück gezogen, um dort von ihrer Tochter unterstützt zu werden. Durch das neue digitale Format der Volkshochschule kann sie von dort aus ihre Sprachkurse weiterführen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt sie, wie das funktioniert.

