Krumbach

vor 31 Min.

Millionen-Investition: WMT baut in Krumbach eine neue Produktionshalle

Plus Das Krumbacher Unternehmen Wieland Metalltechnologie investiert mehrere Millionen Euro in neue Infrastruktur - und hat eine besondere Verbindung zur Raumstation.

Von Hans Bosch

Sechs Millionen Euro kostet die neue Produktionshalle mit Verwaltungsgebäude der WMT Wieland Metalltechnologie GmbH, deren Ausmaße im Norden der Stadt und westlich der Burgauer Straße am Ortsausgang in Richtung Billenhausen schon jetzt deutlich erkennbar sind. Hinzu kommen weitere zwei Millionen Euro für CNC-gesteuerte Drehautomaten, auf denen künftig im Dreischichtbetrieb in erster Linie „Kleinigkeiten“ für einen breit gestreuten Wirtschaftsbereich hergestellt werden. Was darunter zu verstehen ist? Miniatur- und kleinste Drehteile sowie Steckverbindungen mit einer Größe von einem bis zu höchstens 40 Millimeter, die für Handys, Fernbedienungen und Spielgeräte, in der Uhren- und Medizintechnik, aber auch im Automobilbau und in der Astronautik gebraucht werden.

