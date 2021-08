Krumbach

vor 35 Min.

Mit Falschgeld in Krumbacher Bäckerei bezahlt

In einer Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße in Krumbach wurde am Montag mit Falschgeld bezahlt. Die Polizei ermittelt.

Am Montag wurde durch eine Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße in Krumbach angezeigt, dass dort mit einem falschen Fünfzig-Euro-Schein bezahlt worden war. Beim Zählen der Einnahmen fiel laut Polizei der falsche Geldschein auf. Es handelte sich um eine sehr schlechte Kopie eines Fünfzigeuroscheines. Auf der Rückseite war in roter Schrift "Prop" und "copy" aufgedruckt. Der Einzahler des Geldscheines ist unbekannt, die Ermittlungen laufen. (AZ)

