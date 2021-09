Krumbach

12:00 Uhr

Mit U18-Wahl soll das Interesse Jugendlicher für Politik geweckt werden

Bei der U18-Wahl am Freitag im Stadtsaal in Krumbach durften Schulklassen in die Bundestagswahl hineinschnuppern und ihre Stimme abgeben. Organisatorisch mit dabei waren von der Jugendpflege Krumbach Melissa Niedermair (links) und Sebastian Kaida als Jugendbeauftragter der Stadt.

Plus Auch Jugendliche haben jetzt in Krumbach eine Stimme. Bei der U18-Wahl am Freitag im Stadtsaal durften Schulklassen in die Bundestagswahl hineinschnuppern.

Von Sandra Haupt

Die Jugend musste sich bereits einigen Vorurteilen stellen: internetsüchtig, arbeitsfaul oder auch politisch desinteressiert. Während die ältere Generation nostalgisch an ihre 68-Bewegung denkt, wird den heutigen Jugendlichen oftmals vorgeworfen, nicht in der Politik mitmischen zu wollen. Jetzt sollen junge Menschen an die Politik durch die U18-Wahl im Krumbacher Stadtsaal herangeführt werden. Doch sind Jugendliche wirklich nicht politisch interessiert? Wir haben mit den jungen Menschen vor Ort gesprochen. Bei den Ergebnissen gibt es große Unterschiede bei den Erst- und Zweitstimmenergebnissen.

