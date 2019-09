11:00 Uhr

Krumbach: Mit Zaunlatten zugeschlagen

Am Sonntagmorgen kam es in einem Pkw in Krumbach zu einem Streit zwischen vier Männern (Symbolbild).

Am Sonntagmorgen eskaliert in einem Pkw in der Krumbacher Luitpoldstraße ein Streit zwischen vier jungen Männern.

Am Sonntagmorgen, gegen 4.30 Uhr gerieten vier junge Mitfahrer eines Pkw auf der Krumbacher Luitpoldstraße aus noch unbekanntem Grund während der Fahrt in Streit. Hierbei kam es bereits zu Körperverletzungen, weswegen die Fahrerin den Pkw stoppte. Anschließend ging der Streit außerhalb des Pkw weiter. In diesem Zusammenhang rissen zwei der Beteiligten jeweils eine Zaunlatte eines angrenzenden Grundstückes ab und attackierten die anderen. Die Beteiligten erwarten nun laut Polizei Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigung. Alle Beteiligten – bis auf die Fahrerin – waren alkoholisiert. (zg)

