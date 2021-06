Mopedfahrer wird bei Unfall in Krumbach verletzt

Ein 16-Jähriger übersah offenbar ein Bremsmanöver eines vorausfahrenden Autofahrers auf Höhe des Krumbads in Krumbach. Was deshalb passierte.

Am Montag ist ein Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall in Krumbach verletzt worden. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, war gegen 14.30 Uhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der B300 unterwegs. Auf Höhe des Krumbads musste ein Autofahrer verkehrsbedingt stark bremsen. Dies erkannte der nachfolgende Mopedfahrer zu spät, sodass er ebenfalls stark bremsen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Moped und prallte gegen das Heck des vorausfahrenden Pkws. Der 16-Jährige kam mit mittelschweren Verletzungen zur Behandlung in das Klinikum Krumbach, so die Polizei. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)