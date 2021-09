Krumbach

vor 48 Min.

Motorradunfall in Krumbach: Ehefrau prallt auf Ehemann

In Krumbach ist eine Ehefrau mit ihrem Motorrad auf den Ehemann aufgefahren.

In Krumach ist am Samstag ein Ehepaar, das mit zwei Motorrädern unterwegs war, in einen Unfall verwickelt gewesen. Die Ehefrau verletzte sich dabei leicht.

