Krumbach

21.09.2021

Nach Berufsfinale in Krumbach geht's für Wilhelm Weirather ans Nordkap

Wilhelm Weirather, langjähriger Leiter des Staatlichen Bauamtes in Krumbach, geht in Ruhestand. Das Staatliche Bauamt ist für die Kreise Günzburg, Neu-Ulm und Dillingen zuständig.

Plus Der langjährige Leiter des Staatlichen Bauamtes in Krumbach geht in Ruhestand. Wie er das Amt auf unverwechselbare Weise geprägt hat und was er jetzt vorhat.

Von Peter Bauer

"Und da wollen Sie jetzt noch was schreiben?", fragt Wilhelm Weirather, als er seinen Gast aus der Redaktion empfängt. Es ist auch dieser Satz, der den Leiter des Staatlichen Bauamtes treffend umschreibt. Um sich selbst macht er nie viel Aufhebens. Dabei sind seine fachliche Qualität und sein sympathisches Auftreten gleichermaßen hoch geschätzt. Nun geht der 63-Jährige in den Ruhestand. In dem hat er bald einiges vor. Dabei spielen das Nordkap, Sizilien und sein Rennrad eine maßgebliche Rolle.

