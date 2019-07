vor 24 Min.

Krumbach: Nattenhauser Straße ab Donnerstag wieder offen

Die Asphaltierungsarbeiten auf Höhe des Krumbacher Rathauses konnten planmäßig durchgeführt werden.

Die zuletzt auf Höhe des Krumbacher Rathauses gesperrte Nattenhauser Straße ist ab Donnerstag wieder für den Verkehr geöffnet. Wie Wiebke Wagner, im Krumbacher Stadtbauamt für den Tiefbau zuständig, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, konnten die Asphaltierungsarbeiten planmäßig am Mittwochnachmittag beginnen. So stehe der Wiederöffnung der Nattenhauser Straße am Donnerstag nichts im Wege. Die Arbeiten in der Nattenhauser Straße stehen in Zusammenhang mit der Sanierung der benachbarten Buchstraße (wir berichteten). (pb)

Themen Folgen