Nein zur Sanierung: Das sagt die Fraktion Junge Wähler/Offene Liste

Plus Manfred Pfeiffer und Max Behrends befürworten einen Neubau des Sportzentrums. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Bürgerentscheid in Krumbach.

Vor dem Bürgerentscheid am 25. Juli über das Sportzentrum Krumbach haben wir Vertreter der Pro- und Contraseite des Entscheids die gleichen sechs Fragen gestellt. Manfred Pfeiffer und Max Behrends antworten für die Fraktion der Junge Wähler/Offene Liste.