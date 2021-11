Krumbach

vor 32 Min.

Neue Ausstellung in Krumbach: Das Gemälde als Kraftquelle

Plus Der Maler und Krumbacher Galerist Sigurd Rakel erläutert, weshalb seine abstrakten Arbeiten hochpolitisch sind. Die neue Ausstellung öffnet am 7. November.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Endlich sei er absolut frei und in der Lage, künstlerisch zu explodieren. Es sind starke Worte, auf die der Maler und Galerist Sigurd Rakel zurückgreift, um seine aktuelle Schaffenssituation zu charakterisieren. Es gehe ihm immer mehr um Grundsätzliches und letztendlich um das Ganze, erklärt er in Vorbereitung der nächsten Ausstellung unter dem Titel „Licht und Farbe – Gestaltetes Leben“, die er am 7. November in der Galerie auf dem Lettenberg eröffnen wird. In der Tat, wer die Entwicklung von Sigurd Rakel in den letzten Jahren beobachtet hat, stellt eine fortschreitende Befreiung und Loslösung fest. Dazu gehörte, dass Rakel die herrschaftliche Villa verkaufte und sich einen Kubus auf dem Lettenberg entwarf und baute.

