Krumbach

vor 33 Min.

Neuer Schwung für die Blasmusik in Krumbach und Umgebung

Franz Alstetter mit der Fahne des ASM-Bezirks 11 Krumbach-Tisogau. Der Bezirk hat in diesem Jahr viel vor. Den Vorsitz im Bezirk wird Alstetter in Kürze abgeben.

Plus Nach dem Lockdown wollen die Blasmusiker in Krumbach und Umgebung die Möglichkeiten für Auftritte nutzen. Es stehen wichtige personelle Veränderungen an.

Von Peter Bauer

Drei Meter Abstand bei den Querflötenspielern, zwei Meter Abstand bei den Bläsern. Das sind die Regeln bei den Proben für die Blasmusiker. Und damit auch ein zentrales Thema, mit dem sich Franz Alstetter derzeit beschäftigen muss. Der 73-jährige Wiesenbacher steht an der Spitze des Bezirks 11 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes. Endlich wieder Proben und Konzerte: Alstetter erklärt, was da in der nächsten Zeit alles geplant ist.

