Neues aus meinem Garten: Den Schnecken ist kein Weg zu weit

Erst haben die Pflanzen unter der Kälte gelitten. Jetzt freuen sich vor allem die Schnecken über den Wachstumsschub. Was sich in meinem Garten tut.

Mein Garten ist wichtiger Rückzugsort, aber auch der Ort, an dem möglichst gesundes Obst und Gemüse wachsen sollen. Ich probiere viel aus, manchmal mit Erfolg, manchmal aber auch nicht. Dieses Jahr werde ich in unregelmäßigen Abständen aus meinem Garten berichten und auch immer wieder Experten befragen. Mal sehen, ob es ein erfolgreiches Gartenjahr wird, oder, ob nur die Schnecken satt und zufrieden werden.

Warum mache ich das? Lohnt sich die Arbeit eigentlich in irgendeiner Weise? Mein Garten ärgert mich gerade. Dabei hat alles wunderbar angefangen, mit selbst gezogenen prächtig wachsenden Pflänzchen. Und die Eisheiligen habe ich auch abgewartet und erst dann alles nach draußen gepflanzt. Aber es war noch immer zu kalt, obwohl ich einen von einer Kerze beheizten „Tontopf-Ofen“ ins Gewächshaus gestellt habe. Den Boden hat das nicht erwärmt und warme Luft reichte offenbar nicht aus. Die Gurken sind jetzt, fast einen Monat später, wieder genauso groß wie beim Auspflanzen. Das ist echt bitter. Da hätte ich mir das Vorziehen sparen können.

Mit der Kerze und dem großen Tontopf, der dann über die Kerze gestülpt wurde, wurde das kleine Gewächshaus nachts beheizt. Da es aber insgesamt zu kalt war, haben die Gurken beschlossen, nicht mehr zu wachsen. Foto: Angelika Stalla

Den Tomaten in den Töpfen auf der Terrasse hat man auch ohne tiefere gärtnerische Kenntnisse angesehen, dass sie frieren. Auch sie sind kein bisschen mehr gewachsen, obwohl sie neue Erde und große Töpfe bekommen haben. Jetzt geht es wieder. Die Paprikapflanzen haben den Umzug erstaunlicherweise besser überstanden, zumindest die die ins Gewächshaus durften. Die kleineren, die ich ins Beet gepflanzt habe, sind komplett verschwunden. Die ehemals schon recht große Zucchini im Beet besteht noch aus einem Blatt und zwei klitzekleinen Blüten. Der Rest hat zunächst unter der Kälte gelitten und Blätter abgeworfen.

Die Tomaten haben den Umzug auf die Terasse schwer verkraftet. Anfangs war es einfach zu kalt. Jetzt wachsen sie wieder. Foto: Angelika Stalla

Die nächste Plage kam dann gleich im Anschluss an die Kälte. Habe ich mich anfangs noch gefreut, dass nur wenige Schnecken im Beet unterwegs waren und die dann außerdem klitzeklein waren, hat der Regen und die feuchte Wärme alles geändert. Die Zahl der Schnecken hat sich exponentiell erhöht, genauso wie die Größe der Schnecken. Dementsprechend zusammengestutzt ist die Zucchini, von den zarten Kohlrabipflänzchen schauen nur noch die Stängel aus dem Boden. Wohnorte meiner Schneckenkolonie sind der Rhabarber und die Zitronenmelisse. Wahrscheinlich würden sie das Beet gern verlassen, kommen aber wegen des Schneckenzauns nicht mehr raus. Ob der einen Nutzen hat, weiß ich wirklich nicht.

Im Beet leben genug Schnecken, vielleicht wären es aber sonst noch mehr. Immer mal wieder sammle ich die Schnecken ein, setze oder werfe sie in die Wiese nebenan – je nach Gemütszustand. Manchmal, wenn mich die große Schneckenwut packt, zerschneide ich sie. Aber das kostet mich viel Überwindung und so trete ich dann doch einen Teil der Ernte ab. Der Rest der Familie ist auch nicht so enttäuscht, dass sich die Schnecken über die Zucchinipflanze hermachen. Wirklich beliebt ist das Gemüse nicht. Tägliches absammeln scheint die einzige Möglichkeit zu sein, wenn man kein Schneckenkorn verwenden möchte.

Es gibt Rhabarbersirup

Aber genug gejammert. Trotz all des Ärgers um Kälte und zu viele Schnecken macht mein Garten mich doch glücklich. Der Rhabarber ist heuer prächtig gewachsen. Die Schnecken leben dort zwar, gehen aber zum Fressen zur Zucchini und den Kohlrabi. So wird uns auch im Winter selbstgemachtes Rhabarbersirup noch an den Geschmack von Frühjahr erinnern. Die erste Erdbeere im Topf ist schon geerntet und die Erdbeeren im Beeten blühen um die Wette.

Am Johannisbeerstrauch hängen unzählige grüne Beeren. Dazwischen wachsen Himbeeren. Schnittlauch und Schnattern blühen in lila und weiß und locken Bienen, Hummeln und Schmetterlinge an. Umgeben von Margeriten, ein schöner Platz, um die Sonne zu genießen, auch wenn der Schnittlauch zum Ernten nicht mehr taugt, sobald er blüht. Aber er sieht schön aus. Und um die ganzen Kräuter und Beeren kümmere ich mich nicht wirklich. Die wachsen von alleine, zwar nicht immer da, wo ich das will. Aber immerhin, sie wachsen und finden ihren Einsatz in der Küche.

Kartoffeln im Eimer

Was auch ganz ohne Anstrengung meinerseits wächst, sind die Kartoffeln. Mein Sohn pflanzt Kartoffeln im Eimer, im familieninternen Wettstreit hat er mich mit seiner Anbauweise überholt. Meine sind längst nicht so üppig. Salat aus Schalen oder Beet können wir gerade täglich ernten. Die Karotten sprießen in den Töpfen und die nächsten Salatpflanzen auch schon. Nur aus den Radieschen im Beet ist nichts geworden. Dabei sind Radieschen wirklich einfach, werden überall als Anfänger-Gemüse gehandelt. Aber bei mir sind sie heuer entweder völlig angefressen oder aufgeschossen und damit nicht genießbar. Nächstes Jahr werden sie wohl in den Topf wandern. Mein Sohn hat sie dort angepflanzt und die sind wirklich prächtig.

Mein Süßkartoffelprojekt wurde bereits vorzeitig von einer riesigen Schnecke beendet. Die saß genau da, wo am Tag zuvor zarte Blättchen aus dem Boden kamen. Dabei habe ich sie in einen Topf gepflanzt und den auf die Terrasse gestellt. Aber den Schnecken ist wohl kein Weg zu weit!

