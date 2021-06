Krumbach

16:53 Uhr

Öffnungen: In Krumbacher Gasthäusern und Geschäften ist die Freude groß

Plus Was in Krumbach dank der gesunkenen Corona-Zahlen jetzt wieder möglich ist und wie sich Wirte und Geschäftsleute auf Gäste und Kunden vorbereiten.

Von Julia Plail

„Die Kunden wollen unbedingt wieder einkaufen!“, so beschreibt die Inhaberin der Wäscheboutique ProFi-Bra, Claudia Prommersberger-Fischer, die aktuelle Situation. Bereits mehrere Tage liegt die Inzidenz im Landkreis unter der 100-Marke. Das heißt, am Mittwoch ist es endlich so weit. Die Geschäfte im Kreis Günzburg können weitestgehend in den Regelbetrieb starten, ohne dass die Kundschaft sich vorher testen lassen muss, einen Impfpass vorlegt oder genesen sein muss.

Themen folgen