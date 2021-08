Krumbach

18:00 Uhr

Ostfriesen-Krimiautor Klaus-Peter Wolf eröffnet den Literaturherbst in Krumbach

Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl sind am 13. September bei der Eröffnung des Literaturherbstes in Krumbach zu Gast.

Plus Der bekannte Autor Klaus-Peter Wolf kommt zur Eröffnung des Literaturherbstes, in dem auch Max Welcker und Franziska Lachmann eine wichtige Rolle spielen.

Von Peter Bauer

Eröffnung am Montag, 13. September, im Stadtsaal – und das mit dem bekannten Krimiautor Klaus-Peter Wolf aus Ostfriesland: Es ist sozusagen im besten Sinne eine Ouvertüre des Literaturherbstes „fast wie in alten Zeiten“ vor der Corona-Krise. Der Krumbacher Literaturherbst steht für das beeindruckende Comeback, das die Kultur in diesen Tagen wieder erlebt.

