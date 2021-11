Pkw wird im Krumbacher Atternweg demoliert

Die Polizei geht von einem Unfall mit Fahrerflucht aus. Der Schaden beträgt rund 1800 Euro.

Am Mittwoch, gegen 9 Uhr parkte eine Fahrzeugbesitzerin ihren Pkw im Krumbacher Atternweg. Als sie gegen 13 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie fest, dass die linke Seite des Pkw zerkratzt war. Der Schaden deutet laut Bericht der Polizei auf einen Verkehrsunfall hin. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1800 Euro. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Personen, die Hinweise zu diesem Unfall abgeben können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach, 08282/9050 zu melden. (AZ)