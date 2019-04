21.04.2019

Krumbach: Pkw zerkratzt, die Polizei sucht Zeugen

In Krumbach hat ein bislang unbekannter Täter ein Auto zerkratzt. Das berichtete die Polizei (Symbolbild).

Ein bislang unbekannter Täter hinterlässt einen tiefen Kratzer auf der Fahrerseite eines Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitagabend gegen 21 Uhr hatte ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug in Krumbach im Bereich der Markgrafenstraße geparkt. Als der Mann am Samstag, gegen 11 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Sachbeschädigung fest.

Ein bislang unbekannter Täter muss im genannten Zeitraum einen tiefen Kratzer auf der Fahrerseite des Pkw hinterlassen haben, berichtet die Polizei. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (zg)

