Polizei kontrolliert Motorradfahrer auf der B16

Die Polizei kontrollierte am Samstag Zweiräder auf der Bundesstraße 16. Welche Verstöße die Beamten feststellten.

Am vergangenen Samstag hat die Polizeiinspektion Krumbach an der B16 nördlich von Krumbach zum wiederholten Mal eine Kontrollstelle mit dem Schwerpunkt "Motorrad" eingerichtet. Dabei wurden die örtlichen Polizeibeamten von der "Kontrollgruppe Motorrad" des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unterstützt. Zwischen 14 und 18 Uhr konnten an der Örtlichkeit rund 65 Zweiräder einer Kontrolle unterzogen werden, meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Zur Freude aller befanden sich sowohl die Fahrer als auch Maschinen größtenteils in einem fahrtauglichen Zustand, heißt es dort weiter.

Motorradfahrer manipulieren die Lautstärke ihrer Maschinen

Ausnahmen waren vier Verstöße, bei welchen die Maschinen stehen bleiben mussten und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Bei allen Fällen wurde der sogenannte "DB-Killer" manipuliert oder gänzlich ausgebaut, wodurch die Betriebserlaubnis erlischt und das Fahrzeug auf öffentlichen Straßen nicht mehr in Betrieb genommen werden darf. Das Ausbauen des Teiles bewirkt eine deutliche Erhöhung der Lautstärke, was sich negativ auf die Umwelt auswirkt. Die Betroffenen müssen mit einem Bußgeld von 90 Euro rechnen. Außerdem muss das Fahrzeug nach Instandsetzung bei einer Polizeidienststelle vorgeführt werden. Zudem konnten noch Verstöße festgestellt werden, bei welchen die Mindestprofiltiefe der Reifen nicht ausreichend war oder wichtige Anbauteile wie zum Beispiel Reflektoren fehlten.