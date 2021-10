Polizei sucht Fahrerin eines angefahrenen Autos

Ein Werkstattmitarbeiter hat in Krumbach ein Auto angefahren. Die Fahrerin des angefahrenen Autos fuhr jedoch weg, bevor er den Schaden begutachten konnte.

Am Donnerstag, 28. Oktober, gegen 8.50 Uhr parkte eine bislang unbekannte Frau ihren Pkw vor der Kfz-Werkstatt in der Karl-Mantel-Straße in Krumbach. Ein Mitarbeiter der Werkstatt touchierte beim Rangieren mit einem Kundenfahrzeug den geparkten Pkw, so die Angaben der Polizei. Bis der Mitarbeiter das Kundenfahrzeug in der Werkstatt abstellte und zu dem touchierten Pkw zurückkehrte, war dieser jedoch schon weggefahren.

Polizei sucht Fahrerin des angefahrenen Autos in Krumbach

Bislang ist nur bekannt, dass das geparkte Fahrzeug eine braune Farbe hatte und von einer ca. 30-jährigen Frau gefahren wurde. Ob ein Schaden an dem Fahrzeug entstanden ist, konnte der Verursacher nicht erkennen. Die Fahrerin sollte sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Tel. 08282/905-0 melden. (AZ)