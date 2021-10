Polizeieinsatz: Erstklässler in Krumbach will nicht in die Schule

Mutter in Krumbach ruft die Polizei zur Erziehungshilfe an. Der Sechsjährige ist offenbar beeindruckt von den Krumbacher Beamten.

Zu einem etwas ungewöhnlichen Einsatz rückten die Beamten der Polizeiinspektion Krumbach am Mittwoch aus. Eine Mutter teilte mit, dass sie zusammen mit ihrem sechsjährigen Sohn vor der Grundschule stehe und dieser nicht in die Schule wolle. In der Hoffnung, dass die Polizei ihren Sohn von der Notwendigkeit des Schulbesuchs überzeugen kann, bat sie um Unterstützung.

Der Krumbacher Schulbub wurde von den Polizisten überzeugt

Die Beamten erschienen daraufhin vor Ort und erklärten dem Sechsjährigen den Sinn und Zweck der Schule. Sichtlich beeindruckt von den Polizisten in Uniform, ging der Junge danach in sein Klassenzimmer. Die Mutter bedankte sich anschließend für das Verständnis und die Erziehungshilfe, schreibt die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. (AZ)