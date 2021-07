Queen, Frankenstein und Milch: Was Krumbacher Schüler untersucht haben

Plus Nächste Woche bekommen die Abiturienten aus Krumbach ihre Abizeugnisse. Sieben von ihnen sind bereits jetzt für ihre Seminararbeiten ausgezeichnet worden.

Noch vor der eigentlichen Vergabe der Abiturzeugnisse stand für sieben Schüler des SKGs bereits ein besonderer Tag auf dem Programm: Die Verleihung des Seminararbeits-Awards. Die Abiturienten hatten sich mit spannenden Themen befasst.