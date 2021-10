Krumbach

28.10.2021

Radverkehr: Nur wenige kommen zur Krumbacher Bürgerbeteiligung

Bei Radlerinnen und Radlern hält sich die Beliebtheit des Kopfsteinpflasters in der Krumbacher Innenstadt mitunter in Grenzen.

Plus Krumbach will den Radverkehr sicherer und angenehmer machen. Doch das Interesse an der Diskussionsveranstaltung im Stadtsaal war gering.

Von Peter Bauer

„Wir bitten um Verständnis, dass die Teilnehmerzahl auf 60 Personen beschränkt werden muss“, schrieb die Stadt Krumbach in ihrer Anzeige. Es kamen schließlich lediglich rund 20 Personen, als es im Krumbacher Stadtsaal um die Frage ging, wie Krumbach radlerfreundlicher werden kann und der Radverkehr weiterentwickelt werden soll. So stand bei der Veranstaltung am Donnerstagabend im Stadtsaal auch die Frage im Raum, wie denn bei einem so elementaren Thema wie Verkehr eine effiziente Bürgerbeteiligung aussehen kann.

