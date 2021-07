Raum Ursberg: Zwei Verletzte bei Motorradunfällen

Ein 53-jähriger Motorradfahrer wird in die Krumbacher Kreisklinik gebracht. Erheblicher Sachschaden bei Unfällen.

Zwei Unfälle mit Beteiligung von Motorrädern und zwei verletzten Personen meldet die Krumbacher Polizeiinspektion in ihrem Bericht. Ein 53-jähriger Motorradfahrer wurde in die Kreisklinik Krumbach gebracht.



Ein 53-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 19.55 Uhr auf der westlichen Umgehung von Thannhausen und wollte bei Ursberg in die B300 einbiegen. Hierbei übersah er laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten von links kommenden Pkw. Bei der dadurch erforderlich gewordenen Vollbremsung verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Zu einer Berührung mit dem Pkw kam es nicht. Der Fahrer zog sich beim Sturz Prellungen zu und kam zur Behandlung ins Klinikum Krumbach. Die 56-jährige mitfahrende Ehefrau trug einen Oberkörper-Airbag und blieb unverletzt. Das beschädigte Motorrad musste abtransportiert werden. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.



Weiterer Motorradunfall: Gegen 20 Uhr wollte ein 55-jähriger Motorradfahrer mit seiner 50-jährigen Begleiterin in Ursberg vom Bräuhaus kommend in die Prämonstratenser Straße einfahren. Da er kurz zuvor losgefahren war, starb das Motorrad ab. Außerdem neigte es sich leicht nach links. Die Mitfahrerin ging nun davon aus, dass das Motorrad vollständig kippt und sprang vom Fahrzeug. Bei der Landung stützte sie sich mit den Händen ab und zog sich dabei laut Polizei eine Fraktur am Handgelenk zu. Der Fahrer konnte das Motorrad noch rechtzeitig abfangen, sodass der Absprung nicht notwendig gewesen wäre.

Aufgefahren: Gegen 17.15 Uhr erkannte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer in der Südstraße in Krumbach laut Polizei zu spät, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr hinten auf. Eine 80-jährige Frau im geschädigten Pkw zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Euro. (AZ)