Krumbach

16:13 Uhr

Sachbeschädigung am Jugendzentrum in Krumbach

Die Polizei sucht nach einer Sachbeschädigung in Krumbach nach dem Täter.

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen eine Scheibe am Jugendzentrum in Krumbach eingeworfen. Die Polizei ermittelt.

