Sachbeschädigungen in Krumbach: Polizei schnappt Täter mit DNA-Spuren

Im vergangenen Jahr ist es im Stadtgebiet in Krumbach zu einer Serie von Sachbeschädigungen gekommen. Zwischen April und Dezember 2020 hatten etliche Geschädigte Sachbeschädigungen angezeigt. Nun hat die Polizei der Täter erwischt.

Der damals Unbekannte schlug zur Nachtzeit an mehreren Fahrzeugen Heck- und Seitenscheiben ein. Außerdem beschädigte er die Schaufensterscheibe eines Einkaufmarktes in der Innenstadt. Der Sachschaden summierte sich auf mehrere Tausend Euro, berichtet die Polizei. Durch die Spurensicherung an den Tatörtlichkeiten und den angegangen Objekten konnten die Beamten DNA-Spuren gewinnen.

Sachbeschädigungen in Krumbach: Polizei überführt 28-Jährigen

Die Auswertung dieser Spuren führte zu der Erkenntnis, dass die Taten zusammenhängen und von ein und demselben Täter begangen worden sind, heißt es in der Mitteilung. Durch die weiteren polizeilichen Ermittlungen konnte der Täter nun überführt werden. Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann aus Krumbach, der sich zu den Vorwürfen nicht äußern wollte. (AZ)

