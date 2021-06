Krumbach

vor 18 Min.

Samstag öffnet das Stadtbad in Krumbach: Saisonkarten ab Donnerstag

Plus Obwohl die Inzidenz im Landkreis Günzburg über 50 ist, macht das Krumbacher Freibad nun doch auf. Saisonkarten gibt es schon vorher.

Von Angelika Stalla

Die Inzidenzen im Landkreis hoch, das Wetter äußerst mäßig: Der Gedanke an Sommer und Freibad schien in diesem Jahr verschwendet, ins Unerreichbare gerückt. Doch so schnell kann sich alles ändern. Hieß es ursprünglich, dass das Freibad in Krumbach erst aufmacht, wenn die Inzidenz stabil unter 50 liegt und kein Test mehr benötigt wird, macht das Freibad nun doch am Samstag, 12. Juni, auf. „Nachdem die Fallzahlen am Fallen sind, starten wir am Samstag“, teilte Werkleiter Martin Strobel mit.

Themen folgen