Krumbach

vor 17 Min.

So erinnern sich die Lachmann-Enkelinnen an ihre Vorfahrin

Plus Drei Nachfahrinnen von Franziska Lachmann erzählen in Krumbach von ihren persönlichen Erinnerungen an die Großmutter.

Von Gertrud Adlassnig

Zur Vorstellung des großen Lachmann-Projektes im Jüdischen Jubiläumsjahr waren drei der Enkelinnen von Franziska Lachmann gekommen und erhellten im kleinen Kreis die Geschichte durch persönliche Erinnerungen.

