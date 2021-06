So funktioniert der Bürgerentscheid über das Krumbacher Sportzentrum

Plus Wie geht es mit dem Krumbacher Sportzentrum weiter? Noch haben nicht alle Krumbacher die Unterlagen für die Briefabstimmung erhalten. So sieht der Fahrplan aus.

Neubau oder Sanierung des Krumbacher Sportzentrums? So mancher hat seine Entscheidung offenbar schon getroffen und die Abstimmungsunterlagen für den Bürgerentscheid bereits an die Stadt Krumbach geschickt. „Da ging schon einiges bei uns ein“, sagt Wahlleiter Thomas Mayer auf Anfrage unserer Redaktion.