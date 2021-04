Krumbach: So geht es den Zugvögeln im Landkreis

Plus Ihr Lebensraum ist gefährdet. Wo Kiebitze und andere Zugvögel bei uns Station machen.

Viele Zugvögel sind inzwischen in die Region zurückgekehrt. Sehnsüchtig wurden sie erwartet, sind doch die Zugvögel ein Zeichen für den Frühling. Zu den klassischen Zugvögeln gehören die Schwalben, das Braunkehlchen, der Wiedehopf, der Kuckuck, der Große Brachvogel und der Kiebitz sowie die bei uns in der Region häufig vorkommenden Störche.

Charakteristisch an diesen Tieren ist, dass sie für die Brut den Ort wechseln, erklärt Jakob Nagengast, vom Landschafts-Pflegeverein Günzburg.

Dabei ist die Distanz der Lebensorte bei den Zugvögeln unterschiedlich groß. Sie können innerhalb Europas liegen aber auch eine Entfernung vom Nordpol bis zur Antarktis ist möglich. Zwischen den Arten gibt es große Unterschiede, denn unterschiedliche Arten haben unterschiedliche Ansprüche. Rauch- und Mehlschwalben und Störche fliegen beispielsweise bis ins südlichste Afrika.

Der Kuckuck fühlt sich nördlich des Äquators wohl. Je nach Art ist es verschieden, ob sie sich als Schwarm fortbewegen oder sich eher als Einzelkämpfer durchschlagen. Alle gemeinsam haben, dass sie sich im Herbst auf die Reise machen. Diese kann mehrere Tage dauern, da immer wieder Zwischenstopps eingelegt werden. Ein beliebter Ort für die Rast ist der Oberegger Stausee. Er bietet ihnen eine Wohlfühloase und hier sind sie vor direkten Feinden nahezu geschützt. Die Zugvögel fliegen dem Sommer hinterher. Wenn es also in ihrem Sommerquartier Herbst wird, machen sie sich wieder auf den Weg und kommen im Frühjahr in der Heimat an. Dort brüten sie.

Das Bild zeigt ein Kiebitzgelege. Foto: Sammlung Nagengast

Am wohlsten fühlen sich Zugvögel bei uns in der Region im Mindeltal. Den Landkreis Günzburg durchzieht das Mindeltal von Nord nach Süd. Die sogenannte Nord-Süd-Achse ist der beste Ankunftsort für die frisch eintreffenden Vögel. Der große Brachvogel kommt bei uns in Niedermoorgebieten südlich der Donau vor. Kleinere Verbreitungsinseln bestehen auch noch im mittleren und südlichen Alpenvorland. Auf ihrer Tour durch die ganze Welt sind sie leider auch einigen Gefahren ausgesetzt. In einigen Ländern ist die Vogeljagd eine alte Tradition. Auch die Umweltstandards anderer Länder können eine große Belastung für sie sein.

Hinzu kommt der Klimawandel, welcher das Verhalten der Tiere stark beeinflusst. Ihre Vegetationsperiode wird verlängert, was bedeutet, dass sie letztendlich früher kommen und später gehen.

Der Klimawandel bringt die Natur und die Tiere aus ihrem Gleichgewicht. Ein weiteres Problem ist die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen durch den Menschen. Diese zerstört an vielen Stellen ihren natürlichen Lebensraum. Feinde der Zugvögel sind auch Beutegreifer, der Klimawandel und der Strukturwandel der Landschaft.

Der Kiebitz ist im Landkreis Günzburg sehr gefährdet. Foto: Sammlung Nagengast

Der Landschafts-Pflegeverein Günzburg e.V. , kurz LPV, setzt sich besonders für Zugvögel ein und versucht den Feinden der Tiere entgegenzuwirken. Beispielsweise ist der große Brachvogel im Landkreis Günzburg sehr betroffen. Er steht auf der roten Liste bedrohter Arten, er ist vom Aussterben bedroht. „Beim Kiebitz schaut es leider nicht besser aus“, erklärt der Projektmanager des Landschafts-Pflegevereins, Jakob Nagengast. Eine Studie der Bundesregierung zeige, dass die Anzahl der Kiebitze im Zeitraum von 1990 bis 2013 um nahezu 80 Prozent abgenommen hat. „Der LPV möchte den Rückgang aufhalten und den Verlust minimieren. Dank der Kiebitz-Soforthilfe der Regierung von Schwaben ist es unserem Verein möglich die vom Aussterben bedrohten Vögel, so gut es geht, zu unterstützen“, so Nagengast.

Das Gespräch mit den Eigentümern suchen

Eine Maßnahme des Vereins ist es, Vögel, die auf landwirtschaftlichen Flächen brüten, zu beobachten, um danach die Eigentümer der Flächen informieren zu können. Diese könnten und müssten Rücksicht auf die Tiere nehmen.

Trotz all der Risiken und teilweise schwierigen Lebensumstände kann man nun positiv in die Zukunft schauen und sich gespannt auf die Ankunft der Zugvögel in ihrer und unserer Heimat freuen.

