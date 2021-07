Krumbach

18:00 Uhr

So läuft der Krumbacher Bürgerentscheid am Sonntag ab

Die Entscheidung über die Zukunft des Krumbacher Sportzentrums fällt per Briefabstimmung. Unser Bild zeigt exemplarisch zwei Abstimmungsbriefe und einen Ausschnitt zum Thema Schul- und Sportzentrum in der offiziellen Krumbacher Stadtchronik, die 1993 erschienen ist.

Plus Am Sonntag stimmt Krumbach in einem Bürgerentscheid über die Zukunft des Sportzentrums ab. Wie die Auszählung organisiert ist und wann das Ergebnis feststeht.

Von Peter Bauer

Sanierung oder Neubau des Krumbacher Sportzentrums? Am kommenden Sonntag, 25. Juli, ist das Finale für den Bürgerentscheid per Briefabstimmung. Rund 3500 Stimmberechtigte (von insgesamt circa 9900) hätten ihre Abstimmungsunterlagen bis Dienstagnachmittag bereits abgegeben, sagt Wahlleiter Thomas Mayer. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt er den weiteren Verlauf bis zur Auszählung am Sonntag und wann das Ergebnis wohl vorliegen werde.

